Промес не вошёл в заявку «Аякса» на матч Лиги Европы с «Лиллем»
Нападающий «Аякса» Квинси Промес не вошёл в заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Лиллем». Неоднократно сообщалось, что форвард близок к возвращению в московский «Спартак». Встреча «Лилль» — «Аякс» пройдёт завтра, 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
«Спартак» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» (41) является лидером соревнований.
В «Аяксе» рассказали о трудностях возвращения Промеса в «Спартак»
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