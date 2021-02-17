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Промес не вошёл в заявку «Аякса» на матч Лиги Европы с «Лиллем»

Промес не вошёл в заявку «Аякса» на матч Лиги Европы с «Лиллем»
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес не вошёл в заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Лиллем». Неоднократно сообщалось, что форвард близок к возвращению в московский «Спартак». Встреча «Лилль» — «Аякс» пройдёт завтра, 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартак» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» (41) является лидером соревнований.

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