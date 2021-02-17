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Мбаппе — Альбе: на улице я тебя убью

Мбаппе — Альбе: на улице я тебя убью
Футбол / Лига чемпионов 0

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4) произошёл конфликт между нападающим парижан Килианом Мбаппе и защитником каталонцев Жорди Альбой, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в первом тайме встречи защитник «Барселоны» Сержиньо Дест подошёл к Мбаппе, чтобы извиниться за действия в одном из эпизодов. Француз на испанском ответил ему: «Не трогай меня». В разговор вмешался Альба, который обратился к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения». Форвард «ПСЖ» вспылил и, повысив тон, ответил: «На улице я тебя убью».

Напомним, Мбаппе стал автором хет-трика в этой встрече. Ответный матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».

Мбаппе стал третьим игроком в истории, который оформил хет-трик в матче ЛЧ с «Барселоной»
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