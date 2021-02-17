Мбаппе — Альбе: на улице я тебя убью

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4) произошёл конфликт между нападающим парижан Килианом Мбаппе и защитником каталонцев Жорди Альбой, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в первом тайме встречи защитник «Барселоны» Сержиньо Дест подошёл к Мбаппе, чтобы извиниться за действия в одном из эпизодов. Француз на испанском ответил ему: «Не трогай меня». В разговор вмешался Альба, который обратился к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения». Форвард «ПСЖ» вспылил и, повысив тон, ответил: «На улице я тебя убью».
Напомним, Мбаппе стал автором хет-трика в этой встрече. Ответный матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».
- 17 февраля 2021
-
18:37
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:01
-
17:52
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:01
-
16:52
-
16:33
-
16:29
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:47
-
13:28