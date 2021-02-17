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РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско. Тренер «Спартака» пропустит три матча

РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско. Тренер «Спартака» пропустит три матча
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было решено оставить в силе дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК „Спартак-Москва“ на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 декабря. Оставить решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении главного тренера „Спартака“ Тедеско в силе», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Ранее «Спартак» подал апелляцию на дисквалификациюДоменико Тедеско. Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи чемпионата с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо».

Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0). был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три игры. Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных «Сочи» жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым.

«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско. Рассмотрение — 17 февраля
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