Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 18 февраля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Россия сохранила за собой 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очко.



В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.



В топ-50 рейтинга произошли следующие изменения: Марокко набрало 7 очков и поднялось на 33-е место, опередив Нигерию, Парагвай и Словакию. Коста-Рика взобралась на 50-ю строчку благодаря тому, что Камерун потерял один балл. У команд одинаковое количество очков.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

…

39. Россия (1441).



С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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