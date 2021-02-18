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Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0
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Сегодня, 18 февраля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Россия сохранила за собой 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очко.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.

В топ-50 рейтинга произошли следующие изменения: Марокко набрало 7 очков и поднялось на 33-е место, опередив Нигерию, Парагвай и Словакию. Коста-Рика взобралась на 50-ю строчку благодаря тому, что Камерун потерял один балл. У команд одинаковое количество очков.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)

39. Россия (1441).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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