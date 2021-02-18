«У вас ведь не появилась крыша над стадионом?» «Урал» – «Уфе» перед матчем Кубка России
«Урал» обратился к «Уфе» перед матчем 1/8 финала Кубка России. По метеорологическому прогнозу температура в день проведения встречи может упасть ниже минус 20 градусов.
«Коллеги из «Уфы», у вас ведь не появилась крыша над стадионом?» — написали представители пресс-службы «Урала» в своём «твиттере».
«Ну ведь мы же суровые уральские парни!» — ответила пресс-служба «Уфы».
«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после зимнего перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.
В «Уфе» рассказали о состоянии газона перед кубковым матчем с «Уралом»
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