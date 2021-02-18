В Тамбове создадут новый клуб. Его хотят заявить в ПФЛ

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов сообщил о скором создании нового футбольного клуба.
«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует. Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову», что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — цитирует Белоусова «Спорт-экспресс».
Напомним, из-за финансовых проблем «Тамбова» под сомнением оказалась возможность клуба доиграть нынешний сезон. В настоящее время команда, набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги от спасительной, 12-й строчки на 8 очков.
Сегодня появилась информация, что «Тамбов» снялся с Кубка России. Главный тренер команды Сергей Первушин прокомментировал её «Чемпионату».
- 18 февраля 2021
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