В Лиге Европы установлен новый рекорд результативности

В Лиге Европы установлен рекорд результативности после первых матчей 1/16 финала турнира.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, в 16 матчах Лиги Европы УЕФА было забито 59 голов, что является максимальным показателем за один вечер плей-офф с момента ребрендинга турнира в сезоне 2009/10.

Напомним, в плей-офф Лиги Европы от России выступает «Краснодар». В первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда проиграла загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.