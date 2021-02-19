Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Лиге Европы установлен новый рекорд результативности

В Лиге Европы установлен новый рекорд результативности
Футбол / Лига Европы 0

В Лиге Европы установлен рекорд результативности после первых матчей 1/16 финала турнира.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, в 16 матчах Лиги Европы УЕФА было забито 59 голов, что является максимальным показателем за один вечер плей-офф с момента ребрендинга турнира в сезоне 2009/10.
Напомним, в плей-офф Лиги Европы от России выступает «Краснодар». В первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда проиграла загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.

«Краснодар» ошибся с вратарем? Городов провалился в матче с хорватами
Гол и ассист Берга не позволили победить команде Галицкого.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021