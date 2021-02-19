Александр Мартынович: верю, что в Хорватии «Краснодар» способен переломить ситуацию

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Трудно сказать, справедлив ли результат. В любом случае, мы допустили много ошибок, о которых говорили накануне матча. Возможно, нам где-то не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Теперь остается хорошо настроиться на ответный матч. Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию», — приводят слова Мартыновича официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.