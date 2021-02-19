«Манчестер Сити» подготовил новое предложение для Месси, но урезал условия контракта

«Манчестер Сити» приготовил новое предложение для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Sun.
По данным источника, «горожане» всё ещё рассчитывают подписать аргентинца, однако они урезали предложение по зарплате. В 2020 году «Манчестер Сити» предлагал Месси € 693 млн на пять лет, но теперь клуб урезал предложение до € 496 млн, объясняя это тем, что финансовый климат изменился.
Отмечается, что «Манчестер Сити» хочет, чтобы Месси провёл не менее двух лет в клубе, после чего перешёл в дочернюю команду «горожан» — «Нью-Йорк Сити», которая выступает в MLS. Также планируется, что в рамках сделки он будет выполнять обязанности посла в City Football Group, которая охватывает десять клубов на четырёх континентах.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
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