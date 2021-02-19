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«Манчестер Сити» подготовил новое предложение для Месси, но урезал условия контракта

«Манчестер Сити» подготовил новое предложение для Месси, но урезал условия контракта
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Сити» приготовил новое предложение для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Sun.

По данным источника, «горожане» всё ещё рассчитывают подписать аргентинца, однако они урезали предложение по зарплате. В 2020 году «Манчестер Сити» предлагал Месси € 693 млн на пять лет, но теперь клуб урезал предложение до € 496 млн, объясняя это тем, что финансовый климат изменился.

Отмечается, что «Манчестер Сити» хочет, чтобы Месси провёл не менее двух лет в клубе, после чего перешёл в дочернюю команду «горожан» — «Нью-Йорк Сити», которая выступает в MLS. Также планируется, что в рамках сделки он будет выполнять обязанности посла в City Football Group, которая охватывает десять клубов на четырёх континентах.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.

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