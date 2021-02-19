«Торпедо» проведёт последнюю неделю перед возобновлением сезона в Евпатории. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Игнашевич.



«Мы старались ограничить наши сборы 11-12 днями, потому что, на мой взгляд, это предел. Это срок, когда футболисты могут усердно работать, при этом сохраняя хорошее психоэмоциональное состояние и физическую форму на должном уровне. После этого мы давали ребятам выходные. Тем не менее в середине каждого сбора такие неформальные мероприятия тоже идут на пользу. Мне кажется, они всем пришлись по душе, так что в будущем будем также разгружать футболистов.



Поскольку погода в Москве не позволяет тренироваться на улице, в манеж мы не хотим команду загонять. С 21 по 25 февраля поедем в Евпаторию – в то же место, где мы проводили первый сбор», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

Сергей Игнашевич подвёл итоги зимних сборов «Торпедо»