«Торпедо» проведёт последнюю неделю перед возобновлением сезона в Евпатории. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Игнашевич.
«Мы старались ограничить наши сборы 11-12 днями, потому что, на мой взгляд, это предел. Это срок, когда футболисты могут усердно работать, при этом сохраняя хорошее психоэмоциональное состояние и физическую форму на должном уровне. После этого мы давали ребятам выходные. Тем не менее в середине каждого сбора такие неформальные мероприятия тоже идут на пользу. Мне кажется, они всем пришлись по душе, так что в будущем будем также разгружать футболистов.
Поскольку погода в Москве не позволяет тренироваться на улице, в манеж мы не хотим команду загонять. С 21 по 25 февраля поедем в Евпаторию – в то же место, где мы проводили первый сбор», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».
- 19 февраля 2021
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