Березовский: современные вратари мало играют на выходах. Городову надо встать на линию

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал игру голкипера «Краснодара» Евгения Городова в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).



«Городов провел матч очень эмоционально. Он много выручал в первом тайме и в большинстве эпизодов был на высоте. Помогал команде выходами из ворот, наверное, думал, что сможет снять все, но это как раз чревато ошибками. Когда забивали второй гол, он не рассчитал траекторию, сделал лишние шаги до того, как оценил эпизод и потому не смог дотянуться. Мяч его перелетел. Я не хотел бы делать Городова виноватым, но если вы обратите внимание, современные вратари очень мало играют на выходах. А наши российские голкиперы старой школы как раз стараются много играть на выходах, отсюда и ошибки. Если бы он сразу ринулся на линию ворот, возможно, забили бы всё равно, но говорили бы, что Городов не виноват, ведь удар наносился в упор. А может, мог бы и выручить. Но выходить в этом эпизоде ему не стоило.



Он опытный парень, поэтому должен совладать с эмоциями и преодолеть этот небольшой кризис. Плюс вопрос, есть ли у тренера достойная замена. Да и надо глобальнее смотреть — даже несмотря на такие моменты, я не думаю, что Городов — виновник поражения. Там больше дело в обрезах, которые происходили в центре поля и заканчивались кинжальными выпадами «Динамо». Статистически Городов сыграл гораздо лучше своего оппонента. У него шесть сейвов, у вратаря Загреба — два. Мне кажется, причина поражения в том, что «Краснодар» сыграл неправильно, слишком эмоционально. В первом матче нужно уделять внимание именно защите. «Краснодар» не привык так действовать, но если мы вспомним, осенью прошлого года они наступили на горло собственной песне и прошли в Лигу Европы, не владея мячом. В матче с «Ренном» владение было на уровне 45 процентов. Надо было играть чуть более рационально, в большей степени от обороны, шахматно. Это плей-офф, тут уже не до романтики», — цитирует Березовского «РБ-Спорт».

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