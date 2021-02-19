ЦСКА готов отдать Яковлева и Аванесяна в бесплатную аренду «Тамбову»

Руководитель селекционного отдела ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян сообщил, что клуб может отдать «Тамбову» в бесплатную аренду двух игроков.



«Если «Тамбову» откроют заявку, то есть договорённость отдать талантливых Владислава Яковлева и Тиграна Аванесяна в бесплатную аренду. Они прекрасно провели сборы с первой командой, заслужили положительный отзыв о качестве их работы со стороны тренерского штаба. Появится возможность помочь «Тамбову» и дать толчок для дальнейшего роста игроков», — цитирует Мовсесьяна Sport24.



Напомним, «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях.

РФС подтвердил, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России