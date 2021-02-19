«Чайка» объявила имя нового главного тренера

Футбольный клуб «Чайка» назначил на должность главного тренера Сергея Ташуева. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. С 7 января специалист работал с командой в качестве старшего тренера. Соглашение с Ташуевым рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
За свою тренерскую карьеру 62-летний специалист работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он работает тренером с 1992 года.
5 февраля «Чайка» объявила об отставке Магомеда Адиева. Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
- 19 февраля 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:12
-
17:01
-
16:58
-
16:56
-
16:49
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
15:25
-
15:19
-
15:03
-
15:02
-
14:43
-
14:37
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
13:54
-
13:50
-
13:32
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:23