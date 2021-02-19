«Чайка» объявила имя нового главного тренера

Футбольный клуб «Чайка» назначил на должность главного тренера Сергея Ташуева. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. С 7 января специалист работал с командой в качестве старшего тренера. Соглашение с Ташуевым рассчитано до окончания сезона-2020/2021.

За свою тренерскую карьеру 62-летний специалист работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он работает тренером с 1992 года.

5 февраля «Чайка» объявила об отставке Магомеда Адиева. Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».