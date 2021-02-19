«Спартак» заявил Педро Рошу на оставшуюся часть сезона РПЛ

«Спартак» заявил нападающего Педро Рошу на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальном сайте РПЛ.
2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют в РПЛ с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
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