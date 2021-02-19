Экс-нападающий «Спартака-2» может перейти в «Лилль» или «Рейнджерс»

Бывший нападающий московского «Спартака-2» Фэшн Сакала может продолжить карьеру во французском «Лилле» или шотландском «Рейнджерс», информирует Daily Record.
Действующий контракт 23-летнего замбийца с бельгийским клубом «Остенде» истекает летом 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества не увенчались успехом. Сакала с большой долей вероятности покинет команду на правах свободного агента. Фаворитом в борьбе за Фэшна является «Лилль».
В сезоне-2020/2021 Сакала провёл в составе «Остенде» 25 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость замбийца в € 1,2 млн.
В 2017-2018 годах Фэшн принадлежал московскому «Спартаку», но за основную команду красно-белых не провёл ни одной встречи, так как был отправлен в дубль. На его счету 35 матчей, 10 голов и 2 результативные передачи за «Спартак-2».
- 19 февраля 2021
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