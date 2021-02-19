Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Тамбове» назвали футболистов, которые присоединятся к команде

В «Тамбове» назвали футболистов, которые присоединятся к команде
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о решении вопроса дальнейших выступлений в Российской Премьер-Лиге, а также обозначил, кто присоединится к команде.

«Вопрос был очень сложный, но мы его решили. Очень сильно нам помогли РФС и РПЛ, ну и ребята молодцы, что пошли на уступки, отозвали свои претензии из палаты. Команда будет играть и на Кубок, и в чемпионате, и в молодёжном первенстве на всех направлениях будем играть.

Что касается футболистов, которые к нам присоединятся из других клубов РПЛ, то на это у нас ещё ночь впереди, будем решать. Послезавтра игра с «Локомотивом», а у нас пока семь-восемь человек в команде, так что весь день этим вопросом занимаемся.

Пока к нам точно приходят в аренду Александр Денисов, Роман Минаев из «Арсенала», из «Рубина» — Кирилл Климов. Также Азер Алиев придёт к нам на минимальный контракт. По всем остальным сейчас обсуждаем, в ближайшее время всё решится», — цитирует Худякова Sport24.

Смородская — о проблемах «Тамбова»: нужно быстрее разрешать продажу пива на стадионах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021