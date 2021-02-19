В «Тамбове» назвали футболистов, которые присоединятся к команде

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о решении вопроса дальнейших выступлений в Российской Премьер-Лиге, а также обозначил, кто присоединится к команде.



«Вопрос был очень сложный, но мы его решили. Очень сильно нам помогли РФС и РПЛ, ну и ребята молодцы, что пошли на уступки, отозвали свои претензии из палаты. Команда будет играть и на Кубок, и в чемпионате, и в молодёжном первенстве на всех направлениях будем играть.



Что касается футболистов, которые к нам присоединятся из других клубов РПЛ, то на это у нас ещё ночь впереди, будем решать. Послезавтра игра с «Локомотивом», а у нас пока семь-восемь человек в команде, так что весь день этим вопросом занимаемся.



Пока к нам точно приходят в аренду Александр Денисов, Роман Минаев из «Арсенала», из «Рубина» — Кирилл Климов. Также Азер Алиев придёт к нам на минимальный контракт. По всем остальным сейчас обсуждаем, в ближайшее время всё решится», — цитирует Худякова Sport24.

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