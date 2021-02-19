Директор «Фиорентины»: Кокорин может пригодиться в будущем, не сейчас

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что клуб рассчитывает на нападающего Александра Кокорина и не форсирует его введение в состав.

«После перехода Кокорин даже перестарался, чтобы набрать хорошую форму. В итоге у него обострились проблемы со старыми травмами. Он может пригодиться в будущем, не сейчас. Он пока ещё не в лучшей форме», — цитирует Праде Fiorentina News.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.

«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.