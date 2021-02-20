«Вольфсбург» обыграл «Арминию» и поднялся на третье место в таблице Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» приняла на своём поле «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Шюко Арена» в Билефельде (Германия) и завершилась со счётом 0:3.

«Вольфсбург» владел игровым преимуществом на протяжении всей встречи. Первый гол «волков» на 29-й минуте забил Ренато Штеффен. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, швейцарский полузащитник записал на свой счёт дубль. Закрепил успех «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд, забивший третий гол на 54-й минуте. «Арминия» имела несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось.

Благодаря этой победе «Вольфсбург», набрав 42 очка в 22 матчах, поднимается на 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия» располагается в зоне вылета — 21 матч, 18 очков, 16-е место.