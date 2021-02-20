«Бавария» предлагала «Барселоне» € 40 млн за Педри
«Бавария» пыталась приобрести полузащитника «Барселоны» Педри в минувшее летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мюнхенский клуб предложил «Барселоне» € 40 млн за 18-летнего испанского футболиста, однако каталонцы ответили отказом.
Напомним, «Барселона» объявила о подписании полузащитника «Лас-Пальмас» Педри осенью 2019 года. Сумма сделки составила € 5 млн плюс бонусы. В нынешнем сезоне Педри принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» в 22 встречах набрала 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).
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