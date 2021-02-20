Пресс-атташе «Арсенала»: на первый выезд забыл паспорт — в гостинице был под именем игрока

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал комичную историю с первого выезда.



«В 15 лет написал первую заметку о футболе. Старший брат Николай очень дружил со спортом – играл в настольный теннис, занимался на тренажёрах, смотрел по телевизору футбол и хоккей, знал людей в областном спорткомитете. Там я познакомился с журналистами, учился у них писать. Мою первую заметку «Мажорная концовка» опубликовали в старейшей областной газете «Коммунар», она уже не существует. Писал о том, как «ТОЗ» хорошо провёл концовку первого круга летом 1983-го. Тогда там работал уважаемый тренер Иван Васильевич Золотухин, которого болельщики до сих пор помнят. Он сделал очень хорошую, способную команду из тульских ребят. С его же подачи «ТОЗ» в 1984-м был переименован в «Арсенал». Он считал, что у Тулы должна быть команда с благозвучным названием.



В том же 1983-м в Туле проходил футбольный турнир Спартакиады народов СССР среди молодёжных сборных республик. Я, школьник, попросил главного судью соревнований Владимира Ивановича Зуева, чтобы меня взяли помощником — вести статистику, заполнять таблицы. Через год «Арсенал» впервые взял меня на выезд в Тамбов и Саранск как корреспондента. Жил с командой в гостинице. С непривычки забыл паспорт, мне уже исполнилось 16 лет, и меня поселили под именем Анатолия Песенникова, был такой молодой игрок, он тогда не поехал с нами», — цитирует Овсянникова пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

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