Маркус Рашфорд рассказал о влиянии Уэйна Руни и Криштиану Роналду на его игру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о влиянии на его игру бывших футболистов манкунианцев Уэйна Руни и Криштиану Роналду.



«Я просто обожал смотреть на игру и Руни, и Роналду. Мы ходили на «Олд Траффорд», смотрели матчи, и я видел, как они творили прекрасное на поле, часто забивая важные голы. После этого я шёл домой и смотрел видеонарезки с их игрой на «Ютубе».



Когда они оба были на пике и играли друг с другом, то наблюдать за ними было абсолютным счастьем. Я был привилегирован, так как имел возможность учиться у них, наблюдать за ними.



Точно есть вещи, которые можно позаимствовать из их игры и постараться внести в свою, при этом сохраняя свой уникальный стиль и свои черты на поле. Но, конечно, и Роналду, и Руни многому меня научили», – сказал 23-летний англичанин в интервью The Athletic.



Криштиану Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Уэйн Руни защищал цвета «красных дьяволов» с 2004 по 2017 год.



В нынешнем сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 24 матча, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. «МЮ», набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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