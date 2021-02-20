Минамино хладнокровно реализовал выход один на один в матче «Саутгемптон» — «Челси». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч субботней программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Идёт 40-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте матча нападающий «святых» Такуми Минамино неожиданно для игроков «Челси» выскочил на проникающий пас между центральными защитниками, убежал на свидание с вратарём гостей Эдуардом Менди и переиграл его простым ударом низом.
Это третий гол 26-летнего японца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Лондонский «Челси» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).
Матч первого круга «Челси» — «Саутгемптон» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.
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