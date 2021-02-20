Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Минамино хладнокровно реализовал выход один на один в матче «Саутгемптон» — «Челси». Видео

Минамино хладнокровно реализовал выход один на один в матче «Саутгемптон» — «Челси». Видео
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч субботней программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Идёт 40-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте матча нападающий «святых» Такуми Минамино неожиданно для игроков «Челси» выскочил на проникающий пас между центральными защитниками, убежал на свидание с вратарём гостей Эдуардом Менди и переиграл его простым ударом низом.

Видео гола Такуми Минамино

Это третий гол 26-летнего японца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Лондонский «Челси» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Матч первого круга «Челси» — «Саутгемптон» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021