«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.



На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб обыграл «Химки» со счётом 1:0.