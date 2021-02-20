«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 19:30
Сегодня, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.
На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб обыграл «Химки» со счётом 1:0.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:54
-
15:36
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам