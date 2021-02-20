Конте: в дерби с «Миланом» на карту поставлено нечто большее, чем гордость за город

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Миланом», который состоится завтра, 21 февраля.
«Мы говорим о двух командах, которые лидируют в таблице. Это обстоятельство должно быть приятно жителям Милана, и это означает, что на карту поставлено нечто большее, чем гордость за свой город. В этом матче две команды будут пытаться выиграть и превзойти друг друга. На матч назначен отличный судья.
Никогда не нужно забывать — даже если это большая игра или дерби, это всё равно спорт. Не думаю, что атмосфера завтрашнего матча будет очень напряжённой», — цитирует специалиста Football Italia.
«Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (40) — на седьмом месте. На одно очко от «Интера» отстаёт «Милан» (49), в 22-м туре проигравший «Специи» (0:2).
- 20 февраля 2021
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