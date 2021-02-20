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Артём Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит»

Артём Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба начал матч 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» с первых минут.

Это 200-я встреча форварда в составе питерской команды. В 200 матчах за «Зенит» Дзюба забил 86 голов и отдал 57 результативных передач.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. На его счету 1 мяч и 1 голевой пас в 5 встречах Лиги чемпионов УЕФА.

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит встреча с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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