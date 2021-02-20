Прекрасная игра Минамино и фол Дэнни Ингса — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Челси»

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся стартовый матч субботней программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 33-й минуте матча. Нападающий «святых» Такуми Минамино неожиданно для игроков «Челси» выскочил на проникающий пас между центральными защитниками, убежал на свидание с вратарём гостей Эдуардом Менди и переиграл его простым ударом низом.
На 53-й минуте нападающий хозяев Дэнни Ингс в собственной штрафной прыгнул в ноги полузащитнику синих Мэйсону Маунту, за что судья без раздумий назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал всё тот же Мэйсон Маунт.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Челси»
Подопечные Ральфа Хазенхюттля прервали шестиматчевую серию поражений в АПЛ. У гостей прервалась четырёхматчевая победная серия в матчах чемпионата Англии.
Лондонский «Челси» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 13-м месте. У «святых» один матч в запасе.
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