Семак: после определённых проблем поставить Кержакова на матч с «Арсеналом» было сложно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему голкипер Михаил Кержаков не принимал участия в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Не ошиблись ли с выбором вратаря? По уважительной причине Кержаков не принимал участия в предыгровой разминке. По состоянию здоровья он отсутствовал. Вариантов особых не было. Был вариант с Лунёвым или Одоевским, а Мишу ставить после определённых проблем было сложно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках и позволил Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, и мяч рикошетом от Оздоева залетел в ворота. На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяном Ловреном.