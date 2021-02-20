Уткин: если судья ставит пенальти в ворота «Зенита», то почему не удаляет Ловрена?
Блогер Василий Уткин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2).
«Пенальти в ворота «Зенита», конечно, важнейший эпизод. Если говорить о качестве судейства, мне вот что интересно: если судья ставит «точку», то почему же он не удаляет Ловрена? Допускаю, что само соприкосновение руки и мяча неоднозначно (допускаю, но не разделяю: мне кажется, не попади мяч в руку, он вполне мог опуститься за линию). Но! Судья пенальти дал.
Следовательно, карточка Ловрену неизбежна. Судья же трактовал как фол. А где карточка? Её нет в протоколе — ни красной, ни фиолетовой. Спасибо Игорю Федотову, помог мне разобраться с постановкой вопроса», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» — левак такой, что просто катастрофа
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