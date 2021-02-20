Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму в матче с «Эвертоном»

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Идёт 30-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу «ирисок».



На 27-й минуте матча капитан хозяев Джордан Хендерсон ускорился и дёрнул заднюю поверхность бедра. 30-летний англичанин не смог без помощи медицинского персонала подняться на ноги. Хендерсон попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил замену. Вместо него на поле появился защитник Натаниел Филлипс.



«Ливерпуль» набрал в 24 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.



Матч первого круга «Эвертон» — «Ливерпуль» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 2:2.

Ришарлисон уже на 3-й минуте открывает счёт в матче «Ливерпуль» — «Эвертон». Видео