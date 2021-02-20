«Динамо» — «Спартак»: Мозес получил вторую жёлтую карточку

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был удалён на 81-й минуте матча 1/8 финала Кубка России с «Динамо». Счёт — 2:0 в пользу бело-голубых, идёт второй тайм.

Нигериец получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. Первую карточку Мозес получил в первом тайме за игру рукой.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.



На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнования на этой стадии.