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Гол Шомуродова помог «Дженоа» спастись от поражения в матче с «Вероной»

Гол Шомуродова помог «Дженоа» спастись от поражения в матче с «Вероной»
Футбол / Италия 0

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал на своём поле «Верону». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия) и завершилась со счётом 2:2.

На протяжении всего матча игра была равной. На 17-й минуте гол забил полузащитник «Вероны» Иван Илич. После перерыва, на 48-й минуте, счёт сравнял нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов. Но удержать равный счёт «грифоны» не сумели. На 61-й минуте второй гол «Вероны» забил Марко Фараони. «Дженоа» вновь пришлось отыгрываться. Это удалось сделать на 90+4-й минуте благодаря голу Милана Баделя.

«Дженоа», набрав в 23 матчах 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (34) — на 9-м месте. Лидирует в турнирной таблице чемпионата миланский «Интер» (50).

Италия - Серия А. 23-й тур
20 февраля 2021, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 2
Верона
Верона
0:1 Илич – 17'   1:1 Шомуродов – 48'   1:2 Фараони – 61'   2:2 Бадель – 90+4'
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