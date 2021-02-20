Ловрен — о матче «Ливерпуль» — «Эвертон»: уберите VAR

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.
«Уберите VAR», — такой репликой отреагировал защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен в своём «твиттере» на решение судьи назначить пенальти в ворота «Ливерпуля» на 81-й минуте матча.
Видео спорного нарушения в матче «Ливерпуль» — «Эвертон»
Второй гол «Эвертон» забил на 83-й минуте с пенальти — отличился полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон.
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона
Деян Ловрен с 2014 по 2020 год защищал цвета «Ливерпуля».
Подопечные Юргена Клоппа набрали в 25 матчах 40 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
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