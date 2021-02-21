Великобритания предложит УЕФА провести весь Евро-2020 у себя

Великобритания предложит УЕФА провести весь чемпионат Европы по футболу в этом году у себя в стране, сообщает Sunday Times.
Сообщается, что министерство разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В стране заверяют, что это будет возможно намного раньше, чем в большинстве стран Европы. Стадион «Уэмбли», по планам, должен принять полуфинал турнира, а 11 июля — финал, но правительственные источники сообщили, если их попросят провести больше матчей, они дадут согласие.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название первенства. Планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
- 21 февраля 2021
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