«Ростов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 19:30
Сегодня, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Ахмат».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Александр Богданов и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Ян Бобровский.
На групповом этапе турнира грозненский «Ахмат» обыграл ногинское «Знамя» (3:0) и ярославский «Шинник» (1:1, 4:3 — по пенальти). «Ростов» вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб со счётом 1:0 обыграл подмосковные «Химки».
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