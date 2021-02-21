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Гол Месси с пенальти не помог «Барселоне» обыграть «Кадис»

Гол Месси с пенальти не помог «Барселоне» обыграть «Кадис»
Футбол / Испания 0
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В матче 24-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» встретилась со скромным «Кадисом» из нижней части турнирной таблицы. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

«Барселона» тотально доминировала над оппонентом на протяжении всего матча. Сине-гранатовые владели мячом 81% времени, «Кадис» — всего 19%. При этом каталонцы нанесли более 20 ударов в сторону ворот, а их соперник — всего три. На 32-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил Исаака Карселена. «Кадис» стал 81-й командой, ворота которой аргентинец поразил в карьере. Счёт оставался неизменным практически до финального свистка арбитра, но на 88-й минуте Клеман Лангле нарушил правила в штрафной площади «Барселоны» — арбитр назначил пенальти. На 89-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес.

«Барселона» в 23 матчах набрала 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 8 очков. От «Реала», который занимает 2-е место, — 5 очков. «Кадис» (25) — на 14-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Месси – 32' (пен)   1:1 Фернандес – 89' (пен)
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