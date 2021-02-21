Павел Худяков: матч «Тамбова» и «Локомотива» войдёт в историю российского футбола

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». В Москве «Локомотив» выиграл со счётом 3:0.

«Уникальная игра, которая войдёт в историю российского футбола. Ещё сегодня утром не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счёт, а просто сам факт того, что матч состоялся. И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ. Ребята ещё не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.