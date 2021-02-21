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Стерлинг: начало сезона выдалось для нас непростым, но после мы начали выгрызать победы

Стерлинг: начало сезона выдалось для нас непростым, но после мы начали выгрызать победы
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

«Я думаю, что сегодня мы хорошо двигали мяч. Рияд Марез был очень агрессивен в первые минуты, что и позволило нам выйти вперёд. Далее мы контролировали матч, продолжая оказывать на соперника давление.

«Арсенал» – хорошая команда. Видно, как они играют при Микеле Артете. Периодами нам было непросто, но мы сохранили самообладание и добились результата. Микель работал с нами много лет и знает наши сильные и слабые стороны. Меня не удивило бы, если бы они попытались найти наши слабые места.

Начало сезона выдалось для нас непростым, мы к этому не привыкли. Отдам должное команде, мы начали выгрызать результаты. Именно так нужно делать, когда это действительно важно. Подобные вещи определяют команду, стремящуюся к победе в чемпионате», – цитирует Стерлинга BBC.

Видео гола Рахима Стерлинга в матче с «Арсеналом»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте «Лестер Сити» на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.

Гвардиола: сегодня нам было очень трудно. Непросто играть с «Арсеналом» Микеля Артеты
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