«Рома» сыграла вничью с «Беневенто», Гайч остался в запасе

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Беневенто» поделил очки с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 0:0.

«Беневенто» провёл часть встречи вдесятером — на 57-й минуте был удалён защитник Камил Глик, получивший вторую жёлтую карточку. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, остался на скамейке запасных.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лука Пайретто. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Эмануэле Пренна. Резервный арбитр — Джованни Айрольди.

«Рома» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (25) находится на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).