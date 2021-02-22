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«Рома» сыграла вничью с «Беневенто», Гайч остался в запасе

«Рома» сыграла вничью с «Беневенто», Гайч остался в запасе
Футбол / Италия 0

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Беневенто» поделил очки с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 0:0.

«Беневенто» провёл часть встречи вдесятером — на 57-й минуте был удалён защитник Камил Глик, получивший вторую жёлтую карточку. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, остался на скамейке запасных.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лука Пайретто. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Эмануэле Пренна. Резервный арбитр — Джованни Айрольди.

«Рома» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (25) находится на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).

Италия - Серия А. 23-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Удаления: Глик – 57' / нет
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