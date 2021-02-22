«Крылья Советов» подписали нападающего сборной Казахстана
Нападающий сборной Казахстана и «Кайрата» Абат Аймбетов перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба.
25-летний Аймбетов будет выступать за «Крылья Советов» под 9-м номером. Ранее Абат выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана. За сборную Казахстана нападающий провёл 12 матчей, в которых забил два гола.
Самарцы также объявили о подписании 19-летнего белорусского защитника Дмитрия Прищепы. В «Крыльях Советов» Прищепа будет играть под номером 35. Ранее Прищепа выступал футбольный клуб «Минск», откуда уезжал в аренду в «Зенит». Дмитрий выступал за сборные Белоруссии разных возрастов. Он принял участие во всех трёх сборах самарской команды в 2021 году.
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