«Для футбола нет плохой погоды». Акинфеев опубликовал пост после игры со «СКА-Хабаровск»

34-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев после победы в 1/8 финала Кубка России над хабаровским «СКА» (2:0) опубликовал пост в «Инстаграме».

«Для футбола нет плохой погоды», — гласит сообщение вратаря «армейцев».

Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.

Напомним, что ЦСКА принимал хабаровский СКА в матче 1/8 финала Кубка России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



ЦСКА открыл счёт на 39-й минуте. Не получился удар у Ильи Шкурина, однако после пары рикошетов мяч выкатился на ногу Ильзату Ахметову и он в касание пробил из-за штрафной в дальний угол. На 66-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество ЦСКА. Бактиёр Зайнутдинов выкатил мяч на хорвата, который обработал мяч и с правой ноги идеально пробил в дальний угол.



Таким образом, ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Следующий соперник «армейцев» определится жребием.