Нападающий «Тамбова» Минаев: с мотивацией проблем нет, будем работать на максимуме

Нападающий «Тамбова» Роман Минаев прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». В Москве «Тамбов» уступил со счётом 0:3.
«Понятно, что после поражения не может быть хороших эмоций. В любой ситуации хочется выигрывать и побеждать. Хотя подготовка к этому матчу, конечно, была не совсем обычной. Тем не менее уверен, что и этот опыт окажется полезным, в дальнейшем мы будем только прибавлять. Узнаем лучше друг друга, требования тренерского штаба. Будем выходить и играть, с мотивацией ни у кого проблем нет. Наоборот, кто-то не имел достаточно игровой практики в своих прежних клубах, пришёл в «Тамбов» в аренду, сейчас будет возможность проявить себя. Так что будем готовиться к каждой игре и работать на максимуме», — сказал Минаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В «Тамбове» 23-летний Минаев находится на правах аренды. Принадлежит нападающий тульскому «Арсеналу».
- 22 февраля 2021
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