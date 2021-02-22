Зиньковский: готов уехать в зарубежный клуб. Будем надеяться, что заберут

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил, что готов уехать в зарубежный клуб.



«На данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну, только если чего-то страшного не произойдёт. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

Слухи об интересе «Витесса»? Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь: там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом бац — и всё, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.



Думаю, что готов уехать за границу, а там — как срастётся. Если пригласят, уеду, конечно. А там — может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать всё-таки, был бы рад», — цитирует Зиньковского Sport24.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский принял участие в 24 матчах и забил 8 голов. Transfermarkt оценивает россиянина в € 2,5 млн.