Никола Влашич: ни я, ни другие игроки ЦСКА не делали прививки от коронавируса

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что никто из футболистов «армейцев» ещё не проходил вакцинацию от коронавируса.



«Ни я, ни другие игроки ЦСКА не делали прививки. Не знаю, будем ли мы проходить вакцинацию всей командой. Я не особо слежу за ситуацией с коронавирусом, но знаю, что в России увеличивают число зрителей на трибунах. Это внушает оптимизм», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач. ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41).

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