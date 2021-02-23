Никола Влашич: в России я популярнее, чем в Хорватии, хотя и играю за сборную

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своей популярности среди российских болельщиков.



«Уверен, что в России я популярнее, чем в Хорватии, хотя и играю за сборную. Но меня это абсолютно не беспокоит. Наоборот, здорово приехать в родной Сплит, пройтись по улице, сесть в кафе или зайти в магазин — и никто меня не замечает. Честно, я и сам такой. Когда вижу известного человека, думаю: «Поздравляю». Но ничего более», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Влашич: уверены, что ЦСКА может стать чемпионом. Но надо признать, что фаворит — «Зенит»