«Тоттенхэм» определился с главным кандидатом на замену Жозе Моуринью
Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» в случае отставки Жозе Моуринью.
По информации The Telegraph, «шпоры» выбрали в качестве главной цели наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.
Отмечается, что лондонский клуб намерен последить за делами команды в течение ближайших 12 дней. В этот период «Тоттенхэму» предстоит сыграть четыре матча. Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также рассматривает назначение Брендана Роджерса, возглавляющего «Лестер Сити». Однако «лисы» отпустят своего наставника только за солидную компенсацию.
Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в матче с «Вест Хэмом»:
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