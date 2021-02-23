«Тоттенхэм» определился с главным кандидатом на замену Жозе Моуринью

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» в случае отставки Жозе Моуринью.



По информации The Telegraph, «шпоры» выбрали в качестве главной цели наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.



Отмечается, что лондонский клуб намерен последить за делами команды в течение ближайших 12 дней. В этот период «Тоттенхэму» предстоит сыграть четыре матча. Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также рассматривает назначение Брендана Роджерса, возглавляющего «Лестер Сити». Однако «лисы» отпустят своего наставника только за солидную компенсацию.

Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в матче с «Вест Хэмом»: