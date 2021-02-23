Влашич: всегда буду благодарен Гончаренко за поддержку

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, как главный тренер команды Виктор Гончаренко поддержал его после перехода.



«Помню это как вчера… Я приехал в Москву в четверг, а в пятницу пришёл на тренировку. После неё Гончаренко подошёл и сказал, что я сразу начну играть, потому что он видит, что я отличный футболист и нужен команде. Он сказал мне наслаждаться игрой, идти в дриблинг и бить как можно больше, потому что у меня это здорово получается. Это всё, что мне было нужно от тренера в тот момент, и я всегда буду благодарен Гончаренко за те слова. Мне и сейчас нужна поддержка тренера, всем она нужна, но три года назад я зависел от неё больше», — цитирует Влашича Sportske Novosti.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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