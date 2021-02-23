Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин перешёл в «Легию» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды из Польши. Клубы заключили соглашение сроком до конца 2021 года. Договор предусматривает опцию последующего выкупа.
22-летний форвард является воспитанником киевского «Динамо». Игрок выступал в луганской «Заре» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий один раз вышел на поле и не отметился результативными действиями. Действующий контракт форварда с киевским «Динамо» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1 млн.
После 18 туров чемпионата Польши «Легия» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. 27 февраля команда на выезде сыграет с клубом «Гурник». Старт встречи – в 22:00 мск.
- 23 февраля 2021
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