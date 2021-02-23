«Лацио» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Бавария».



Встречу обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты — Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Гал Лайбувитц.



Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене(Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Бавария» заняла первое место в группе А. Римский «Лацио» занял второе место в турнирной таблице группы F, уступив дортмундской «Боруссии».