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Ромелу Лукаку рассказал об отношении к главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннар Сульшеру

Ромелу Лукаку рассказал об отношении к главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннар Сульшеру
Футбол / Англия 0
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Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшере.

«Сульшер отлично справляется. Вам, ребята, следует знать, что я обожаю его и как тренера, и как человека, а также желаю ему всего наилучшего», – написал 27-летний бельгиец на своей странице в «Твиттере».

Уле-Гуннар Сульшер с декабря 2018 года до конца сезона-2018/2019 тренировал Ромелу Лукаку в «МЮ». 8 августа 2019 года «Интер» выкупил контракт бельгийца, заплатив за трансфер € 74 млн.

В нынешнем сезоне Серии А Лукаку, сыграв 22 матча, забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. «Интер», набрав в 23 матчах 53 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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