Билялетдинов: победа «Локомотива» над ЦСКА будет сладким подарком на мой день рождения

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Кубок — это немножко другое. Но, мне кажется, «Локомотив» очень плодотворно провел сборы. Что касается ЦСКА, то здесь обращает внимание приход в команду двух новых игроков. Важно отметить, что команды, которые сейчас будут брать очки, могут навязать борьбу «Зениту» в финальной части чемпионата. «Локомотив» пока находится не на том месте, на которое рассчитывал, поэтому сейчас крайне необходимо выигрывать все матчи. Так что в плане итоговой расстановки в турнирной таблице предстоящий матч будет во многом определяющим.



Думаю, там не будет каких-то максимальных скоростей. Будет осторожный футбол. Возможно, до первого гола. Ничья, думаю, никого не устроит. Но, опять же, считаю, что осторожно будут играть. Счет? Думаю, 2:1 «Локо» выиграет. У меня как раз 27-го в субботу день рождения. Победа «Локомотива» будет сладким подарком — праздничным тортом», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

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